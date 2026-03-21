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Velaria

Festival dedicato ai velieri storici e alla marineria

di Roberto Bagazzoli
21 mar 2026
Foto di Inge Wallumrød peer Pexel
Foto di Inge Wallumrød peer Pexel

Dal 20 al 22 marzo si svolgerà alla Spezia la prima edizione del grande Festival dedicato ai velieri storici e alla marineria denominato 'Velarìa - Scalo alla Spezia' (www.velariafestival.com).

L’evento, frutto dell’accordo tra il Comune della Spezia e le città di Sète in Francia e Castellón de la Plana in Spagna, sedi dei celebri festival Escale à Sète ed Escala a Castelló, che si terranno, rispettivamente, dal 31 marzo al 6 aprile in Francia e dal 9 al 13 aprile in Spagna, nasce per custodire e tramandare un patrimonio condiviso, trasformando per tre giorni la città della Spezia in un approdo di storie, incontri e identità comuni.

Nove i velieri storici che approderanno al Molo Italia più molte navi della Marina Militare. A Velarìa, queste straordinarie imbarcazioni non saranno solo ammirate ma vissute: apriranno i boccaporti al pubblico offrendo un’esperienza immersiva fatta di visite guidate e rievocazioni di antiche pratiche marinare.




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