CURIOSITÀ Velaria Festival dedicato ai velieri storici e alla marineria

Velaria.

Dal 20 al 22 marzo si svolgerà alla Spezia la prima edizione del grande Festival dedicato ai velieri storici e alla marineria denominato 'Velarìa - Scalo alla Spezia' (www.velariafestival.com).

L’evento, frutto dell’accordo tra il Comune della Spezia e le città di Sète in Francia e Castellón de la Plana in Spagna, sedi dei celebri festival Escale à Sète ed Escala a Castelló, che si terranno, rispettivamente, dal 31 marzo al 6 aprile in Francia e dal 9 al 13 aprile in Spagna, nasce per custodire e tramandare un patrimonio condiviso, trasformando per tre giorni la città della Spezia in un approdo di storie, incontri e identità comuni.

Nove i velieri storici che approderanno al Molo Italia più molte navi della Marina Militare. A Velarìa, queste straordinarie imbarcazioni non saranno solo ammirate ma vissute: apriranno i boccaporti al pubblico offrendo un’esperienza immersiva fatta di visite guidate e rievocazioni di antiche pratiche marinare.

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