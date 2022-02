CURIOSITÀ Venduti a 18.000 €uro i quadri del cane pittore Ivy, un pastore australiano di 9 anni si diverte e con il ricavato lui e la sua padrona, Lisa Kite fanno del bene

Lei si chiama Lisa Kite, ha 58enne ed è la "padrona" del pittore a quattro zampe, Ivy un simpaticissimo esemplare di pastore australiano di 9 anni che come divertimento.....dipinge. Lisa è originaria della Carolina del Nord e ha insegnato al suo amico a dipingere da quando era piccolo, a soli 2 anni, così per gioco. Ma da subito si vedeva che ad Ivy piaceva, così Lisa ha iniziato a curare di più la sua passione,addirittura facendogli apprendere nuove tecniche. Va da se che Ivy non dipinge ne per lavoro ne per obbligo, lo fa semplicemente perché si diverte e gli piace anche molto.

Questo pastore australiano non solo disegna, dando forma alle sue capacità creative, ma facendo beneficenza con il ricavato delle vendite, si perché vende anche le sue opere, guadagnandoci. La pittura per Ivy è diventata una autentica passione. La sua pittura, non bisogna essere degli "Sgarbi" per capirlo, va sicuramente inquadrata nella fascia "astratta" e come si sa i quadri d'arte 'astratta' sono parecchio richiesti venendo venduti a cifre fino a 400 euro l'uno. Dall'inizio della carriera di pittore, Ivy ha incassato quasi 18mila euro.

Adesso chi di voi avrà ancora il coraggio di definire "un cane", o peggio un cagnaccio un pittore che fa quadri astratti e non di immediata interpretazione...glielo dite voi!!!





