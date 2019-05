Vengo da Krypton, un'energia muove la mia mano

"Vengo da Krypton, è stata un'energia a muovere la mia mano", con queste parole si giustifica alla polizia un ragazzo di 29 anni che pochi giorni fa ha bloccato per nove volte la metropolitana di Milano.

Tutto è iniziato nel weekend quando il giovane, affetto da problemi psichici, si avvicinava e tirava la leva di emergenza della stazione infrangendo la protezione. Cinque casi sulla sulla M1, uno sulla M2 e uno sulla M3, come precisa Atm.

Dopo varie peripezie, nella serata di domenica la security di Atm era riuscita a bloccarlo e a consegnarlo in questura alla Polizia dove è seguita una denuncia a piede libero.

Purtroppo il giovane credendo di arrivare dall'immaginario pianeta di "Superman" non è riuscito a fermarsi e il mattino successivo ripete lo stesso copione: cerca la leva per togliere tensione alla linea e arresta la M1 nelle stazioni di Palestro e Lima e blocca i convogli. Nuovamente consegnato alle Forze dell'Ordine, per ora sembra lui a non essere più in circolazione.