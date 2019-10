"Vengo prima io", il libro dove 16.000 donne spiegano il sesso

"Vengo prima io" Così, direttamente e schiettamente, si è espressa una delle sedicimila donne che hanno deciso di condividere esperienze e dubbi sulla loro sessualità. E da queste informazioni, da queste confidenze affidate alla sessuologa Roberta Rossi è nato questo libro, il primo in Italia dedicato al piacere femminile.

Pagine uscite da dialoghi a distanza tra l'autrice e questo piccolo esercito di donne; e così un argomento molto intimo, e tante volte trascurato, si è liberato dei banali luoghi comuni e degli infelici pregiudizi ed è diventato la base per ridiscutere il sesso, anche grazie a indicazioni davvero concrete, per riuscire a viverlo felicemente. Qualsiasi esso sia.

C’è chi è alle prime esperienze e vuole scoprire cosa la soddisfa davvero; chi in coppia non sa come esprimere a voce alta i propri desideri; chi dopo il parto fatica a ritrovare il piacere; chi in menopausa sta vivendo dei grossi disagi; chi prova dolore; chi soffre per una quotidianità di lungo corso; chi è curiosa di sperimentare nuove strade e chi si chiede “Ma succede solo a me?”.

La sessuologa Roberta Rossi aiuta a capire com’è fatto, davvero, il corpo femminile, come funziona e cosa fare per scoprire, conoscere, ritrovare e... donare il piacere. Strenna natalizia? Perchè no, anche per i mariti, fidanzati e/o compagni.

Interrogarli poi sarà davvero piacevole!