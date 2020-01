CUCINA VEG Verdure trifolate alle alici "felici" Con Carla Casali

Verdure trifolate alle alici "felici".

Ingredienti per 4 persone:

• 2 carote

• 2 zucchine

• 300 g funghi champignon

• 1 spicchio d’aglio

• 10 g lievito secco alimentare

• 30 g olio di lino

• 5 pomodorini ciliegino

• Prezzemolo qb

• Olio EVO qb

• Sale integrale qb

• Pepe di Sichuan qb

Preparazione: Pulire le carote e tagliare a fette poi sbollentare in acqua bollente non salata per 2-3 minuti. Lavare le zucchine e tagliare a fette, pulire i funghi champignon e tagliare anch’essi a fette. Sbucciare l’aglio e fare soffriggere in una padella antiaderente con un po' di olio. Unire le carote, le zucchine e i funghi, cuocere per 5 minuti a fiamma vivace, mescolare delicatamente, nel frattempo a parte nel boccale del minipimer versare il lievito secco, l’olio di lino, i pomodorini e un pizzico di sale, emulsionare il tutto fino ad ottenere una crema liscia ed omogenea. Versare la crema di alici felici sulle verdure trifolate e fare insaporire ancora per qualche minuto a fiamma dolce. Servire con una spolverata di prezzemolo tritato e pepe di Sichuan



