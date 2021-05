CURIOSITÀ Vi piacerebbe vivere a Buckingham Palace ? Se potete permettervi 30 milioni di Euro al mese si potrebbe realizzare

Vi piacerebbe vivere a Buckingham Palace ?.

Lo sappiamo tutti che Buckingham Palace è la residenza della Regina e della sua famiglia reale quindi è anche dove, "Elisabetta" ha vissuto più a lungo al fianco del suo amato principe Filippo, da poco scomparso. Forse proprio per questa sua improvvisa mancanza non ha più voglia di stare in pianta stabile in quel luogo che conserva tanti ricordi oggi dolorosi. Sicuramente qualcuno se potesse viverle accanto la consiglerebbe di affittarlo, certamente, ma a che prezzo? Facendo quelli che volgarmente si chiamano i "conti della serva" emergerebbe che a spanne ci vogliono circa circa 35 milioni di sterline per un anno, che tradotti sono circa 30 milioni di euro. Magari qualche pezzo grosso come un magnate russo o cinese potrebbe volersi togliere lo sfizio di abitare in una reggia.





Il principe Carlo avrebbe un altra idea, più che affittare le varie residenze reali, da quelle londinesi a quelle scozzesi, lui preferirebbe trasformarle in case museo da fare visitare pagando un biglietto. Fatto sta, che un agenzia immobiliare britannica, la UNCLE, ha provato a calcolare i proventi da eventuali affitti di tutti i possedimenti della Corona inglese, usando come parametro la sua ubicazione, la location, il suo valore storico, la grandezza e il numero di stanze. Partiamo da Buckingham Palace, la residenza più famosa con 775 stanze grandiose, l’affitto mensile si aggirerebbe intorno ai 2,6 milioni di sterline al mese. Forse più abbordabile, si fa per dire, la residenza londinese di St. James’ Palace, quella di Anna d’Inghilterra, che richiederebbe solo un milione e 700mila sterline al mese, visto che le dimensioni sono più ridotte. Ancora più a "buon mercato”, il castello di Windsor che la regina potrebbe dare in affitto per “appena” un milione e 300mila sterline.



Ultima offerta per "Frogmore Cottage", vicina al Castello residenza di Harry e Meghan,ora in prestito alla cugina Eugenia. In questo caso affitto è quasi umano, ballano 20 mila euro al mese. Con ancora meno ci sono Clarence House, residenza ufficiale di Carlo e Camilla, con un approssimativo affitto annuo che si aggira attorno a 87mila sterline (circa 102mila euro).E Kensington Palace? Residenza londinese di William e Kate? Qua ve la cavate con appena 175mila sterline (205mila euro circa). La residenza che però sospettiamo ci si azzufferà per averla perché meno costosa è....il piccolo Nottingham Cottage, già abitazione londinese di Harry e Meghan e che si trova in un angolo di Kensington Palace. Qui ballano 7.760 sterline, poco più di 9mila euro al mese. I costi risalgono però a Balmoral. Ci sono poi Highgrove House, casa di campagna di Carlo e Camilla, situata nel Gloucestershire, che viaggia sulle 73mila sterline al mese.

Del resto vivere da Re ha le sue spine no?



