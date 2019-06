Viaggi: Cosa vedere almeno una volta nella vita

Ormai è risaputo...viaggiare è tra le migliori esperienze della vita, se non la migliore. Arricchisce anima e spirito, aumenta la conoscenza, accresce l'autostima, è medicina, insolita se volete , ma a quanto pare efficace: viaggiare, l’abitudine di prendersi delle pause di piacere, secondo uno studio è un buon modo per allungare la vita, ridurre il rischio d’infarto e di depressione promuovendo allo stesso tempo la salute del cervello. Sono soldi investiti bene. Ci sono luoghi che secondo alcuni esperti viaggiatori andrebbero visitati almeno una volta nella vita. Questi:

L’aurora boreale: uno dei fenomeni della natura più belli in assoluto, che devi vedere per credere. Scoprire la Norvegia e le misteriose luci verdi durante una crociera intorno alle isole Lofoten, Tromso, Bergen e Capo Nord, è un sogno da vivere.

2. Le tigri e i templi dell’ India: se hai sempre sognato di vedere incredibili creature in natura, l’India è un posto fantastico per vivere davvero la tua avventura. Qui potrai avvistare maestose tigri del Bengala nel loro habitat naturale. Nel nord dell’India, in particolare, si possono visitare i templi Taj Mahal, scoprirai le fortezze collinari del Rajasthan e tanto altro..io ci sono stato e ne vale davvero la pena.

3. Un viaggio a bordo di Orient-Express a Venezia:Se ti piacciono le cose belle della vita e hai sempre immaginato di fare un giro su uno dei treni più famosi del mondo, puoi salire sul treno di lusso Simplon-Orient-Express di Venezia. Farete un viaggio indietro nel tempo, immersi nell’ambiente art déco della lussuosa carrozza.

4. Una crociera sul fiume Mekong:La Cambogia e il Vietnam sono tra le mete preferite di molte persone e una vacanza sul fiume Mekong combina la cultura, il cibo delizioso e la fauna esotica per cui sono conosciuti i paesi asiatici. I delfini Irrawaddy in via di estinzione, le gigantesche pastinache d’acqua dolce e il pesce gatto gigante sono solo alcune delle mille specie che puoi avvistare.

5. Le bellezze del Sud Africa; Dal vino alle spiagge e dai safari alle città, il Sudafrica è semplicemente una delle destinazioni più mozzafiato del pianeta.

Ma vorrei aggiungere e so di dire la cosa giusta: L'Italia...c'è davvero così tanto da vedere che probabilmente non basterà una vita...Questa penisola è il luogo più bello del mondo...tutti ce lo invidiano...amiamolo un pò di più