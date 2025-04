CURIOSITÀ Viaggi e nuove tendenze Prende sempre più piede il viaggio di un giorno, noto come “extreme day trip

Viaggi e nuove tendenze.

La nuova tendenza del momento è il viaggio breve, si riesce poi a staccare veramente la spina?

Avere poco tempo e un budget ridotto è sempre più la regola, per questo sta prendendo sempre più piede il viaggio di un giorno, noto come “extreme day trip” viaggio in giornata in capitali europee con ritorno in serata, per tornare a dormire a casa propria, senza spendere soldi di albergo.

L’idea è venuta in mente a una travel blogger di 37 anni, che ha visitato Milano, Lisbona, Amsterdam e Reykjavik, tutte in un solo giorno. Per i suoi viaggi di lavoro, restava poche ore in una città e poi tornava subito a casa.

Per altro, sembra che i momenti migliori di una vacanza siano il primo e il secondo giorno. Si arriva, si esplora e poi si torna. Addirittura c’è chi è stato in un giorno in Lussemburgo, Bruxelles e Amsterdam, arrivando in serata a Parigi e ripartendo con l’ultimo volo.

Sul web qualcuno è rimasto perplesso sulla sostenibilità di tutti questi voli così concentrati, visto che il trasporto aereo è responsabile del 2,4 per cento delle emissioni globali di gas serra. In ogni caso, si scelgono mete a un’ora, massimo due ore di volo e si cercherà di massimizzare gli spostamenti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: