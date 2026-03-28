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Viaggiare al femminile

La lista delle destinazioni più sicure per chi viaggia da sola

di Roberto Bagazzoli
28 mar 2026
Foto di Andrea Piacquadio per Pexel
Foto di Andrea Piacquadio per Pexel

Viaggiare senza timore, anche se si è sole; se da un lato cresce il desiderio di vacanza tra le donne senza compagnia, dall’altro la voglia di indipendenza si scontra con una realtà quotidiana non priva di incertezze e necessità di guardarsi alle spalle. Perché, inutile dirlo, per una donna che sceglie (o deve) viaggiare da sola, continua a essere d’obbligo qualche cautela, a cominciare dalla scelta della destinazione.

Per aiutare le globetrotter donne in solitaria arriva la terza edizione del “Solo Female Travel Index”; il rapporto ha preso in esame 150 destinazioni tra viaggi a corto e a lungo raggio e le ha analizzate in base alle esigenze delle viaggiatrici indipendenti, valutando le mete in base a una serie di parametri, tra cui il livello di sicurezza percepita, la ricchezza dell’offerta culturale, l’accessibilità delle attrazioni e il costo medio di alloggi e ristorazione.

Secondo i dati del “Solo Female Travel Index 2026 ,stilato per il terzo anno da TUI Group, uno dei maggiori tour operator al mondo, il 40% delle intervistate ha già almeno un’esperienza di viaggio in solitaria alle spalle e il 29,5% sarebbe pronta a ripartire senza esitazioni. Le più attive sono le donne tra i 25 e i 44 anni (il 32% per ciascuna fascia di età), ma non mancano le viaggiatrici over 55: tra loro, il 10,3% sta pianificando il suo primo viaggio da sola, mentre il 18,8% lo sta prendendo in considerazione.

In testa all'elenco dei Paesi considerati più sicuri per le donne che viaggiano da sole in Europa ci sono i Paesi del Nord, l’Austria, il Belgio, il Portogallo. Appena fuori dalla Top 5 si piazzano la Germania e, tra le mete a lungo raggio, la Nuova Zelanda. Tra le città europee spiccano Helsinki, Stoccolma, Vienna, Copenaghen, Lisbona e Amsterdam, mentre tra le mete più convenienti figurano Lituania e Portogallo.




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