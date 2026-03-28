CURIOSITÀ Viaggiare al femminile La lista delle destinazioni più sicure per chi viaggia da sola

Viaggiare al femminile.

Viaggiare senza timore, anche se si è sole; se da un lato cresce il desiderio di vacanza tra le donne senza compagnia, dall’altro la voglia di indipendenza si scontra con una realtà quotidiana non priva di incertezze e necessità di guardarsi alle spalle. Perché, inutile dirlo, per una donna che sceglie (o deve) viaggiare da sola, continua a essere d’obbligo qualche cautela, a cominciare dalla scelta della destinazione.

Per aiutare le globetrotter donne in solitaria arriva la terza edizione del “Solo Female Travel Index”; il rapporto ha preso in esame 150 destinazioni tra viaggi a corto e a lungo raggio e le ha analizzate in base alle esigenze delle viaggiatrici indipendenti, valutando le mete in base a una serie di parametri, tra cui il livello di sicurezza percepita, la ricchezza dell’offerta culturale, l’accessibilità delle attrazioni e il costo medio di alloggi e ristorazione.

Secondo i dati del “Solo Female Travel Index 2026 ,stilato per il terzo anno da TUI Group, uno dei maggiori tour operator al mondo, il 40% delle intervistate ha già almeno un’esperienza di viaggio in solitaria alle spalle e il 29,5% sarebbe pronta a ripartire senza esitazioni. Le più attive sono le donne tra i 25 e i 44 anni (il 32% per ciascuna fascia di età), ma non mancano le viaggiatrici over 55: tra loro, il 10,3% sta pianificando il suo primo viaggio da sola, mentre il 18,8% lo sta prendendo in considerazione.

In testa all'elenco dei Paesi considerati più sicuri per le donne che viaggiano da sole in Europa ci sono i Paesi del Nord, l’Austria, il Belgio, il Portogallo. Appena fuori dalla Top 5 si piazzano la Germania e, tra le mete a lungo raggio, la Nuova Zelanda. Tra le città europee spiccano Helsinki, Stoccolma, Vienna, Copenaghen, Lisbona e Amsterdam, mentre tra le mete più convenienti figurano Lituania e Portogallo.

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