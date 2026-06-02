Viaggiare in treno per turismo, piace sempre di più, lo dicono i numeri: il 20% dei passeggeri. Secondo dati ufficiali, nel 2025, sono stati oltre 11 milioni quelli che lo hanno scelto per raggiungere la destinazione nei weekend o nella stagione estiva.

Già nei primi mesi del 2026, sono stati 3,3 milioni i turisti che si sono mossi solo verso mete lombarde o, appena fuori confine, il 6% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Un fenomeno che si sta estendendo, grazie alle opportunità che il treno offre, come quella di esplorare luoghi unici in totale relax, ammirando panorami, che si tratti della campagna, di valli o di catene montuose.

Scoprire i pacchetti creati ad hoc, è facile, basta affidarsi alle piattaforme digitali dedicate. In alcuni casi, come con Trenord, non è necessaria la prenotazione, e i biglietti possono essere acquistati nelle stazioni servite dal vettore, o via WhatsApp, o tramite WeChat Pay.

Guide specializzate, consigliano percorsi che vanno non soltanto alla scoperta di luoghi ancora poco turistici, ma anche dei sapori regionali, magari, degustando qualche calice di vino in più, visto che poi non si deve neanche guidare.

Insomma, un modo per avvicinare persone e territori, mostrando quanto la regione sappia offrire qualità anche a pochi passi dai binari. L’idea è, infatti, quella di unire il treno, il mezzo più sostenibile e accessibile, ai percorsi del gusto e ai ristoratori che sanno esaltare al meglio i prodotti locali.







