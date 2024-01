Viaggiare senza vestiti e bagagli

Quante volte avete pensato ad un viaggio senza bagagli e vestiti? In Giappone tutto questo sarà possibile perchè potrete prenotare in anticipo gli abiti e noleggiarli sul posto. Questa iniziativa è un vero e proprio progetto denominato “Any Wear, Anywhere” e ha tra i suoi obiettivi quello di organizzare viaggi sostenibili e flussi commerciali allo stesso tempo.

Volando con un carico più leggero le emissioni di anidride carbonica si abbasserebbero ed inoltre si attiverebbe anche un'economia circolare. Il servizio è stato lanciato dalla compagnia giapponese Japan Airlines e il suo funzionamento appare davvero molto semplice: si noleggia un kit di vestiti, tutti provenienti dagli stock degli abiti invenduti, che verranno poi portati nella struttura in cui si alloggia.

Un modo per abbattere gli sprechi, ma anche per abbattere le emissioni di anidride carbonica; basti pensare che 10 chili di bagaglio riducono le emissioni di 7,5 chili. Vogliamo parlare anche di stile? Beh, ovviamente ci sono varie possibilità di scelta in base ai propri gusti, c'è il kit smart, smart casual e misto disponibile in diverse taglie.

Per quel che riguarda i costi, le cifre per ogni kit si aggirano tra i 25 e i 44 euro e si possono noleggiare fino a otto cambi d'abito monitorabili online fino all'arrivo a destinazione. Per usufruire del servizio e sperimentare è stato creato un sito internet Anywearanywhere.store dove potete, un mese prima della partenza, fare la vostra prenotazione.