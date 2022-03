CURIOSITÀ Viaggio di nozze da incubo Un tour operator inglese propone un concorso per coppie di neo sposi che hanno avuto il viaggio di nozze funestato da contrattempi da ogni tipo. Dalla salute a questioni organizzative.

Viaggio di nozze da incubo.

La luna di miele è di norma un viaggio emozionante per gli sposi novelli, verso destinazioni da non perdere o per conoscere alcuni dei luoghi più romantici del mondo. Sfortunatamente, non sempre tutto va secondo i piani. Se il vostro viaggio di nozze si è trasformato in un vero e proprio incubo, magari a causa del maltempo, o se avete avuto un infortunio, o ancora per colpa dell'epidemia da COVID19, per voi c'è la possibilità di candidarsi per poter ripetere la vostra honeymoon in una versione de luxe.

Un tour operator inglese, la Winged Boots, vi regala una seconda chance con una meravigliosa vacanza alle Maldive, nell'Oceano Indiano. La compagnia britannica offre alla coppia fortunata ben dieci notti al resort Raffles Maldives Meradhoo, un luogo neanche a dirlo incredibile. E non è tutto: al pacchetto viene aggiunto anche un bonus di mille sterline da spendere in extra come aperitivi al bar, cenette nei ristoranti o in bellissime escursioni. Come partecipare? Ecco le indicazioni: per candidarsi bisogna essere convolati a nozze prima del gennaio 2022 e ci si deve iscrivere al sito ufficiale del tour operator. È possibile farlo entro il 17 aprile 2022. I candidati, dopo la prima selezione, dovranno partecipare ad una intervista che verrà visionata da un gruppo di giurati, ai quali poi toccherà esprimere la "dolce sentenza".

