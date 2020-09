"Viandint" le poesie in dialetto di Checco Guidi

Viandint è l'ultimo libro in vernacolo di Checco Guidi, è una raccolta di poesie scritte di pugno dal poeta serravallese, e raccolte in libro arricchito da disegni originali di Checco che presenta un supporto audio-cd dove lui stesso declama le sue rime. Anche in questo suo ultimo lavoro è presente la solidarietà verso chi sta peggio, parte del ricavato dalla vendita verrà infatti devoluto all'Associazione sanmarinese malati di Parkinson. Noi lo abbiamo incontrato per farci raccontare il suo libro.