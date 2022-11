CURIOSITÀ Vicky e Flossie hanno entrambe 26 anni, ma una delle due è una.. gatta La felina dal pelo multicolore è nel Guinness dei Primati come la più anziana al mondo

Vicky e Flossie hanno entrambe 26 anni, ma una delle due è una.. gatta.

La storia tra Vicki Green e la sua micia Flossie nasce nel lontano 1995, quando un dipendente dell'ospedale del Merseyside adotta questa gattina randagia che vive insieme ad altri in una colonia. 10 anni dopo i suoi proprietari purtroppo muoiono e Flossie va a vivere con la sorella di uno di questi. 14 anni di coccole e fusa, fino a che anche la sorella purtroppo passa a miglior vita. Ancora una volta per la gatta si ripropone il problema di trovarsi senza un tetto e senza una compagna.

E' a questo punto che Vicki Green, entrò nella vita di Flossie. Vicky, che all'epoca aveva 24 anni, decise di adottare la piccola, nonostante la sua veneranda età, non pensando che anche la nuova compagna pelosa, sarebbe divenuta celebre proprio per la sua longevità. "Ho sempre voluto dare ai gatti anziani una vita confortevole - ha raccontato Vicki sul sito di del Guinness World Records - Il mio precedente gatto, Honeybun, ha vissuto per 21 anni". Flossie viene descritta dalla sua proprietaria come come "una gatta straordinaria, affettuosa e particolarmente dolce". Purtroppo, a causa di alcuni problemi di salute, adesso è stata affidata ai volontari della Cats Protection's Tunbridge Wells.

Per la cronaca, il record del gatto più anziano rimane quello di Creme Puff, il felino più vecchio del mondo finora esistito: nato il 3 agosto 1967 in Texas e morto il 6 agosto 2005 alla veneranda età di 38 anni e 3 giorni.

