Video Music Awards: lo show di Lady Gaga e Ariana Grande.

E' stata una delle coppie più attese dei Video Music Awards 2020: stiamo parlando di Lady Gaga e Ariana Grande. Insieme sul palco hanno regalato un grande show cantando per la prima volta live "Rain on me", il brano che che le ha rese musicalmente regine dell'estate 2020. Sul palco, oltre ad esibirsi, hanno deciso di farsi portatrici dell'invito ad indossare la mascherina, messaggio divulgato poi anche attraverso i social e diretto a tutti i fan presenti.

Altro tema centrale dei Video Music Awards è stato la questione legata alla discriminazione razziale, infatti lo show si è aperto con un video tributo all'attore di Black Panther, Chadwick Boseman, venuto a mancare a soli 43 anni per un tumore al colon.



Lady Gaga grande protagonista anche in questa occasione, ha regalato a tutti i suoi spettatori un magnifico viaggio all'interno di "Chromatica", il suo ultimo album, indossando abiti stupendi e interpretando coreografie che hanno restituito in sala un'energia pazzesca.

Non è un caso dunque se l'artista sia stata la più premiata della serata con 5 statuette: artista dell'anno, canzone dell'anno, miglior collaborazione e miglior fotografia, oltre all'inedito Mtv Tricon Award per i suoi successi nella moda e nel cinema. "Non è stato un anno facile per molte persone, ma quello che vedo nel mondo è un enorme trionfo di coraggio", queste le parole con le quali ha ritirato i premi sul palco.



La grande novità di questa edizione è rappresentata dalle due categorie "Lockdown": miglior video musicale da casa, assegnato ad Ariana Grande e Justin Bieber per "Stuck with U" e miglior esibizione in quarantena, andata a CNCO con "Unplugged at Home".

Ad aggiudicarsi l'ambito premio "miglior video dell'anno" è stato The Weeknd con "Blinding Lights", incoronato anche nella categoria miglior video R&B. Tra gli altri riconoscimenti, i BTS hanno invece trionfato nella categoria miglior gruppo, miglior video K-pop e miglior video pop. Per quel che riguarda la categoria hop-hop, la statuetta è stata consegnata alla rapper Megan Thee Stallion

Le Blackpink si sono distinte in questa estate 2020 con la loro hit "How You Like That", mentre i Coldplay sono stati i vincitori della sezione rock. Nella categoria "alternative" troviamo Machine Gun Kelly mentre la coppia Maluma-J Balvin hanno trionfato nella sezione dedicata alla musica latina.

