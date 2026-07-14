CURIOSITÀ Videogame, nuovo capitolo di Fallout Obsidian Entertainment, studio di sviluppo sussidiario di Microsoft, avrebbe cominciato a lavorare su un nuovo capitolo della serie

Videogame, nuovo capitolo di Fallout.

Obsidian Entertainment, studio di sviluppo sussidiario di Microsoft, avrebbe cominciato a lavorare su un nuovo capitolo della serie di videogame Fallout, sotto la direzione di Josh Sawyer, già autore dello spin-off "New Vegas" del 2010.

Se confermata, la notizia diffusa da Blooomberg, segnerebbe il ritorno del titolo dopo l'ultima uscita nel 2015, 11 anni fa, con Fallout 4.

Nel 2018 era arrivato Fallout 76, un multiplayer da giocare solo online, che ha raggiunto oltre 23 milioni di utenti. Per Bloomberg, il progetto realizzato in collaborazione con Bethesda, titolare del franchise di Fallout, mira a capitalizzare il rinnovato interesse globale derivato dalle due stagioni dell'adattamento televisivo prodotto da Amazon e disponibile su Prime Video.

Per lavorare sul nuovo Fallout, Obsidian Entertainment avrebbe cancellato altri progetti. Non una sorpresa visto che l'attuale amministratore delegato di Xbox, Asha Sharma, aveva confermato l'intenzione del colosso americano di tagliare 3.200 posti di lavoro e cedere cinque studi, con l'obiettivo di concentrarsi sui giochi di maggiore resa commerciale.

La serie Fallout non è nata in casa Bethesda, ma è stata creata originariamente da Interplay Entertainment e Black Isle Studios (con i primi due storici capitoli, Fallout del 1997 e Fallout 2 del 1998).

Nel 2004, Bethesda ha acquistato i diritti per sviluppare tre capitoli della serie, per poi rilevare l'intera proprietà intellettuale nel 2007 per circa 5,75 milioni di dollari. (Fonte Ansa)

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