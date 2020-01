Videogame: si alza l'età dei "gamer"

Non è un "arnese" per giovani, verrebbe da dire parafrasando il titolo di un noto film, ma le statistiche dicono che il numero dei videogamer che hanno superato i cinquanta di età sta crescendo occupando una fetta importante di mercato. Ormai è assodato che l'universo dei videogame si sta espandendo in una direzione che ha dell'imprevedibile, non solo una platea di giovani o giovanissimi avventori ma anche adulti e che hanno superato il limite dei cinquanta. A dare la notizia in maniera certa è uno studio americano secondo il quale nel periodo che abbraccia gli ultimi tre anni gli utenti oltre la cinquantina che gioca regolarmente con una consolle elettronica e passato dal 38% del 2016 al 44% del 2019. I dati si riferiscono ad un sondaggio svolto da una associazione no-profit che si occupa della tutela di anziani e pensionati, che ha identificato 1.664 giocatori su un campione di 3.737 intervistati aventi un'età pari o superiore ai 50 anni, in possesso di un dispositivo di gioco (telefono, computer, tablet, console) con cui giocano almeno una volta al mese.

Le donne hanno rivelato maggiore partecipazione con un bel 49% contro il 40% degli uomini. Facendo le somme gli over 50 hanno all'attivo un totale di tempo di gioco che si aggira sulle 5 ore circa a settimana, il 47% ha dichiarato di aver giocato tutti i giorni, rispetto al 40% nel 2016, e quattro su cinque hanno giocato almeno una volta alla settimana. Il 73% dei gamers over 50 ha dichiarato di usare per il gioco il cellulare o oltri dispositivi mobili, il 47% predilige il computer di casa o il laptop e solo il 13% utilizza il mezzo principe ovvero le consolle per videogame. La classifica dei game più apprezzati vede in testa i "puzzle game" con il 49% delle preferenze, action game sparatutto e avventura seguono con il 5%.

Quando è stato chiesto loro "perchè giochi ai videogame?" Il 76% ha candidamente dichiarato per divertimento, il 67% come palestra mentale e il 63% per il gusto della sfida, risolvere i problemi, alleviare la noia e ridurre lo stress. Potevano chiudere senza dare un occhiata alla spesa di questa bizzarro passatempo?... No!

E allora sappiate che gli over 50 per i videogame hanno speso nel 2019 ben 3,5 miliardi di dollari aggiungendo di aver persino sviluppato una sorta di dipendenza da essi.