Vince i 100 metri piani, ma è il cameraman

Lui si chiama Hao Xiaoyang ha 23 anni è stato scelto per filmare la gara dei 100 metri all'Università di Datong, nel nord della Cina, lo scorso 30 Maggio. Alla gara Hao si presenta con la sua telecamera alla mano pronto a non lasciarsi sfuggire un solo metro della corsa che sta per riprendere. Alla partenza scatta con circa 20 metri di vantaggio che mantiene costanti per tutti i 100 metri che lo separano dal traguardo, risultando più veloce degli atleti in gara. Lo stesso 23enne si è poi dichiarato molto sorpreso che la sua "impresa" abbia suscitato così tanto interesse a livello mediatico e inevitabilmente amplificato nel web. Si è poi giustificato dicendo che la sua unica preoccupazione e quindi la sua sfida più importante, era quella di mantebere stabile la telecamera mentre riprendeva....

Per la cronaca il peso dell'attrezzo era superiore ai 4 Kg.

E bravo Hao!!!