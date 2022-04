CURIOSITÀ Vince il Jackpot della lotteria investe il denaro per la salute del pianeta Un anonimo benefattore ha vinto 200 milioni di euro con la lotteria "Euromillions" e apre una fondazione ambientalista

Vince il Jackpot della lotteria investe il denaro per la salute del pianeta.

Quante volte ci è capitato di pensare ad una vincita alla lotteria per risolvere i problemi economici magari più impellenti. A patto che non diventi “ludopatia” è piacevole sognare ad occhi aperti su quali sono le opportunità di investire cifre da capogiro vinte grazie ad un aiutino della dea bendata. Le lotterie sono il grande business perché sono sempre tantissime le persone che tentano la fortuna. In Europa ci sono lotterie che attraverso il “Jackpot” mettono in condizioni il vincitore di poter acquistare gioielli, abitazioni, lussuose, super car ma a quanto pare non è per tutti così.





In Francia il vincitore di Euromillions ha fatto l'opposto. Ad inizio mese il fortunato, che ha chiesto espressamente di rimanere anonimo, ha vinto ben 200 milioni di euro alla lotteria europea e cosa ne ha fatto? Ha aperto la sua associazione con un fondo e finanziato con tutti i 200 milioni di euro una serie di azioni su vasta portata in difesa dell’ambiente e dell’umanità. Anyama è il nome della fondazione che che vuole preservare i vulnerabili ecosistemi globali, lasciando in eredità alle generazioni future un mondo migliore, anche dal punto di vista dei diritti umani, e meno dilaniato dalle nostre attività.



