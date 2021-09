CURIOSITÀ Vince la mezza maratona sbagliando strada Taglia per primo il traguardo ad una mezza maratona di 10 km e viene squalificato

Vince la mezza maratona sbagliando strada.

Bristol, è una città a cavallo del fiume Avon nel sud-ovest dell'Inghilterra con una ricca storia marittima, tanto che il suo ex porto del centro città è diventato ora un centro culturale, l'Harbourside. I magazzini ottocenteschi del porto ora contengono ristoranti, negozi e istituzioni culturali come la galleria d'arte contemporanea The Arnolfini. Ma a Bristol puoi incontrare anche il famoso Banksy mentre sta dando vita ad una delle sue opere. Infatti corre voce che lo streetartist più famoso e misterioso del mondo, sia nato proprio in quella che risulta essere l'undicesima area urbana, più popolosa nel Regno Unito.

Se invece la dea bendata vi volta le spalle potrebbe capitarvi di correre una maratona di 10 km, sbagliare percorso e.... trovarvi a vincere così la mezza maratona. Per poi essere, ovviamente, squalificato. E' quello che è successo al giovane Ahmed Omer, che è partito per la Great Bristol Run, ma poi ha sbagliato strada trovandosi nel percorso della mezza maratona che...... ha vinto. La gioia però è stata di breve durata per il povero Ahmed, infatti poco dopo il suo arrivo si è visto espellere dalla giuria. Ha provato a giustificarsi dicendo che non si era accorto dell’errore, ma non è valso a nulla....



è stato squalificato.

