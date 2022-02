Vince un volo nello spazio, lo scartano perché troppo pesante

Il nostro uomo e aspirante astronauta ha 43anni è statunitense, si chiama Kyle Hippchen, di professione pilota di una compagnia aerea, con una grande passione l'aeronautica e lo spazio. Tutta la sua vita Kyle l'ha passata a coltivare un sogno, chi non ne ha? Il suo era quello di poter realizzare un'esperienza nello spazio. Un giorno gli si illumina il volto leggendo che l'azienda di Elon Musk ha di fatto aperto uno spiraglio a quelli come lui, rendendo realtà il turismo nello spazio. E' un attimo, investe 600 dollari, acquistando diversi, abbastanza, biglietti del concorso.

Kyle viene anche selezionato per un primo lancio di prova, proprio lui in mezzo ad una selva di 72.000, era il primo passo che lo avvicinava al sogno, al suo sogno: viaggiare nello spazio. Tutto magnifico fino al momento in cui gli viene chiesto di salire sulla bilancia...Peso limite consentito 113 kilogrammi. La parola "ago", quell'infernale oggetto contenuto nella bilancia, per Kyle si è trasformata nell'inizio di "ago-nia" quando lo ha visto schizzare alla velocità della luce oltre il peso massimo consentito e fermarsi a 149...ben 36 kilogrammi oltre. Poi la sentenza. "Siamo spiacenti ma, bla bla bla...."

Ma al sogno non si rinuncia così facilmente, specie se è lì a portata di mano. La mente in automatico parte alla ricerca di eventuali soluzioni rapide e efficaci per ottenere ugualmente i risultati utili alla realizzazione del progetto. Il suo laconico commento è stato: “ho provato a capire come e se fosse possibile perdere 36 kg in sei mesi, ed è è possibile.... ma non una cosa sana". Nessun sogno merita un prezzo così alto, la salute. La generosità è sempre un sentimento che denota un animo nobile e Kyle ce l'ha! Lascia il suo posto a Chris Sembrowski, suo amico e compagno di satanza al college, anche lui grande appassionato dello spazio.

Chris commosso ha commentato: "Gli sarò per sempre grato per l'opportunità"