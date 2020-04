ATTUALITÀ Vincenzo De Luca per Pasqua: imparate a fare la pastiera, anche se verrà una sozzeria L'ironia del governatore della Campania

Vincenzo De Luca per Pasqua: imparate a fare la pastiera, anche se verrà una sozzeria.

Uno dei grandi protagonisti italiani di questa emergenza è sicuramente il governatore della Campania Vincenzo De Luca, che con i suoi particolari ed ironici inviti a rimanere a casa, rimarrà impresso nella storia. La Pasqua si avvicina, così il governatore ne approfitta per fare gli auguri anticipati e per fare qualche raccomandazione ai suoi cittadini: "A Pasqua state a casa e fate la pastiera, anche se verrà una sozzeria".

Così in una diretta Facebook Vincenzo De Luca ribadisce: “È un periodo delicato, rimanete a casa, imparate di nuovo a fare pranzi e dolci in casa. Anche a fare le pastiere, ma non uscite”. Poi ironizza: “Non dico anche di mangiarle....le prime saranno una sozzeria. Ma dopo i primi esperimenti impareremo”.

Guarda qui il video

(Fonte video: Repubblica)

