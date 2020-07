SPORT Ving Tsun Academy International Obbiettivo dalla sua fondazione è dare la possibilità a tutti di avere l’opportunità di conoscere se stessi,

Ving Tsun Academy International.

Avvicinarsi a Ving Tsun Academy International significa avere ben preciso lo scopo che ha messo in moto la ricerca di una scuola di Arti Marziali e imparare a non temere niente, nessuno o qualsivoglia azione proveniente dall’esterno, una sicurezza insita in tutti, ma purtroppo anche sconosciuta a tutti. Ne abbiamo parlato con Shifu Luca Bertoncello Coordinatore Nazionale.



