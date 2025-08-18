Che il vino rosso avesse delle proprietà benefiche è cosa nota, soprattutto per il cuore e la circolazione.

Ma oggi, grazie a uno studio tutto italiano, emerge un dettaglio sorprendente: questa bevanda millenaria potrebbe rivelarsi anche un alleato inaspettato per la salute della bocca e della gola.

A dirlo sono i ricercatori dell’Università di Pavia, che hanno pubblicato i risultati della loro indagine scientifica sulla rivista Journal of Agricultural and Food Chemistry. S

econdo quanto emerso, alcuni composti presenti naturalmente nel vino rosso – tra cui l’etanolo, gli acidi organici e i polifenoli come il resveratrolo – sarebbero in grado di eliminare fino al 99% dei batteri responsabili di carie e faringiti.

Ma attenzione: nessuno studio sostiene che bere vino possa sostituire le basilari pratiche di igiene orale. Il lavaggio dei denti, il filo interdentale e le visite regolari dal dentista restano abitudini imprescindibili. Questo è un complemento, non una scorciatoia.

