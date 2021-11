TELEVISIONE Viola Davis protagonista di The First Lady Sarà Michelle Obama nella serie Tv che racconta il dietro le quinte della Casa Bianca

Viola Davis protagonista di The First Lady.

E' una miniserie politica il nuovo appuntamento a puntate che svela il dietro le quinte della "Casa Bianca"e vede come protagonista Viola Davis. Si intitola "The First Lady", dove l'attrice premio Oscar per Fences al fianco di Denzel Washington, questa volta veste i panni della first lady Michelle Obama. Al suo fianco troviamo Michelle Pfeiffer nei panni di Betty Ford, (la figlia Susan ha il volto di Dakota Fanning, il marito Gerald è Aaron Eckhart).Poi Gillian Anderson, reduce dal successo dell’interpretazione di un altra donna in politica, Margareth Thatcher in The Crown, qua Eleanor Roosevelt.

La Davis si è preparata molto per calarsi nei panni di Michelle Obama, documentandosi molto a fondo per essere all’altezza della sfida. Parlando molto con l'ex first lady e leggendo il suo libro, (Becoming),cercando di entrare nella parte di vita più nascosta al grande pubblico. La quotidianità tra lei e quel marito in quel momento investito dell'incarico più importante e ingombrante del mondo di Presidente degli Stati Uniti D'America, Barack Obama. Nella serie il presidente avrà le fattezze di O-T Fagbenle. Le figlie della coppia sono le attrici Lexi Underwood e la giovanissima, appena quindicenne, Saniyya Sidney che vedremo il 13 gennaio in sala con King Richard, nel biopic sul padre delle sorelle Serena e Venus Williams con il volto di Will Smith.

"The First Lady" si presenta come un progetto senza alcun dubbio ambiziosissimo, portando il pubblico ad esplorare il dietro le quinte della famiglia alla Casa Bianca, entrando nel quotidiano di una coppia davvero fuori dal comune. E lo fa dalla prospettiva della moglie del Presidente degli Stati Uniti. E se oltreoceano la première è prevista per la primavera 2022, purtroppo dalle nostre parti ancora non è disponibile una data d’uscita.





