MUSICA Violenza sugli animali: nasce l'App per fare denuncia

Violenza sugli animali: nasce l'App per fare denuncia.

In Italia nascono due sportelli e un'App per denunciare maltrattamenti su animali domestici o selvatici. Un'iniziativa importante che nasce grazie alla collaborazione tra la Lega Anti Vivisezione e le forze dell'ordine. Per saperne di più ascolta il reloaded!

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: