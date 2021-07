CURIOSITÀ Visite subacquee guidate al Titanic, Sono gite per curiosi facoltosi organizzate da una società americana di imprese subacquee

Lui è laggiù a quasi 4.000 metri di profondità in pieno Oceano Atlantico, ed è la da quel 15 Aprile del 1912. Stiamo parlando del Titanic, il transatlantico affondato più famoso della storia. Ora, nessuno direbbe di no ad una proposta di visitare dall'interno il relitto del transatlantico britannico della classe Olympic. Una Società americana che si occupa di imprese subacquee organizza immersioni guidate per portare le persone, appassionati o curiosi al cospetto del maestoso relitto. Attenzione però i tour non sono a buon mercato infatti la quota per partecipare è di 150mila dollari a persona. Unica premura a chi vuole e può permettersi questo sfizio è quella di affrettarsi perché il Titanic non è in buone condizioni e sta per scomparire visto che le correnti e i batteri continuano a corroderlo, nelle profondità dell'Atlantico e lo fanno incessantemente. L'imponente stazza del Titanic, con i suoi 269 mt di lunghezza e le sue 52.310 tonnellate di stazza non gli impedirono di inabissarsi al suo primo viaggio al seguito ad un urto violento con un mastodontico Iceberg nella notte tra il 14 e il 15 Aprile. La prima esplorazione marina turistica è già partita composta da ricercatori, biologi marini e altre quaranta persone, tutte hanno già pagato i 150mila dollari, ma se ne prevedono altre.





Gli introiti servono a finanziare la spedizione stessa.









