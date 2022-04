CURIOSITÀ Vivere senza bollette E' la sfida proposta dal libro di Alessandro Ronca dove l'autore racconta un'esperienza reale del "parco dell'energia rinnovabile che da qualche anno è operativo in Umbria.

Vivere senza bollette.

Il titolo specie in questo periodo sembra veramente una provocazione ovvero "Vivere senza bollette". Indubbiamente una bella sfida nella realtà e visto gli importi delle fatture che arrivano a privati ed aziende restituirebbero qualche ora di sonno notturno in più. Nel Parco dell’Energia Rinnovabile, inaugurato ufficialmente nel 2009, si vive (quasi) senza bollette, indipendenti dalla rete elettrica per il 95%. Si trova tra Todi e Amelia, nel Comune di Guardea in provincia di Terni, si tratta di un esempio reale di come potremmo abbattere i nostri costi energetici. Ronca ha spiegato che non abbiamo una sensibilità alla quantità di energia che consumiamo quotidianamente per le nostre attività, ce ne accorgiamo quando arriva la bolletta.





E dire che basterebbe poco per cominciare ad entrare nell'ordine di idee, potremmo fare qualcosa di concreto intanto per ridurre le nostre spese per l'energia. La prima opportunità arriva dall'acquisto un misuratore che possa darci intanto lo stato dei consumi per capire dove stiamo sbagliando. Un'azione questa che ci permetterebbe di risparmiare senza far nulla almeno il 15%. La componente principale di tutta questa storia siamo noi, ha spiegato ancora Ronca, dobbiamo abituarci a vivere con un budget energetico, come viviamo con un budget economico

