MUSICA "Vivo", il brano di Levante che parla della depressione post-parto Guarda il video!

"Vivo", il brano di Levante che parla della depressione post-parto.

Un brano autobiografico intitolato "Vivo" quello con cui Levante ha partecipato a Sanremo 2023. A tre anni di distanza dal palco dell'Ariston, la cantautrice ritorna dopo aver attraversato momenti personali di forte crescita. La nascita della sua bambina e il suo nuovo ruolo di madre l'hanno messa a contatto con nuove parti di se finora inesplorate e che sono state l'impulso per scrivere la canzone che ha gareggiato al 73esimo Festival della canzone italiana.

[Banner_Google_ADS]



Il singolo sarà contenuto all'interno dell'album "Opera Futura" in uscita il 17 febbraio e tocca un tema vicino a molte donne: la depressione post-parto. Raccontato attraverso le sue emozioni più vivide provate in quel periodo, Levante coglie l'occasione per mettere in luce le tantissime problematiche che affliggono diverse donne dopo aver messo al mondo un figlio. Lo fa con delicatezza, ma con altrettanta chiarezza ne descrive i sentimenti contrastanti che sorgono. Un modo il suo per abbracciarsi e abbracciare tutte quelle donne che come lei attraversano o hanno attraversato un forte periodo di squilibrio a causa della gravidanza.

"Vivo è il racconto di un momento buio per me, il post- parto. Oscillando tra stati d’animo costantemente opposti, ho desiderato ritrovare un equilibrio nonostante la depressione. Al centro del brano c’è l’ambizione di riprendere possesso della propria vita, in un elenco serrato di desideri che raggiunge il culmine in un grido liberatorio carico di tensione vitale. Riappropriarsi di mente e corpo, avere la sensazione di poterli ancora amare, nonostante la trasformazione repentina, e gioirne, significa potersi sentire ancora magicamente vivi".

Levante - Vivo

I più letti della settimana: