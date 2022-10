CURIOSITÀ Voci e gemiti macabri sugli aerei in volo e Halloween non c'entra I passeggeri hanno riferito di respiri spettrali attraverso i sistemi di interfono

Voci e gemiti macabri sugli aerei in volo e Halloween non c'entra.

Sembrerebbe un mistero per Scooby-Doo e la sua ghenga di invstigatori del macabro, ma succede davvero e solo sugli aerei dell'American Airlines. Chi ha volato come passeggero ha poi riferito di aver sentito chiaremente voci e gemiti macabri durante il volo. Ma ancora adesso a tutto questo non c'è una spiegazione, e tenete presente che ad Halloween, mancano ancora diverse settimane.I macabri gemiti i e respiri spettrali sono distinguibili attraverso i sistemi di interfono degli aerei e sarebbero stabilmente presenti su diversi voli negli ultimi mesi.

Al punto da attirare le attenzioni del produttore cinematografico Emerson Collins, che ha voluto riprendere gli strani fenonemi, verificatesi puntualmente sul suo volo del 6 settembre da Los Angeles a Dallas.



[Banner_Google_ADS]



Dal video, che ha raggiunto milioni di visualizzazioni sui social dove è stato pubblicato, si possono distinguere rumori simili a quelli umani ovvero: gemiti, brontolii e anche fischi. Iniziati prima del decollo per proseguire durante il volo. Le "Giuro che è uno scherzo", direbbe la voce di un assistente di volo a Collins nel video. Per tranquilizzare i passeggeri una hostess si presenta all'interfono per scusarsi del "suono estremamente irritante" e dice che i piloti stanno lavorando per attenuare il problema. Va comunque detto che l'Airbus A321 è atterrato senza problemi a Dallas, quello che preoccupa è il dopo-pubblicazione del video di Collins, perché passeggeri, di altri voli American, degli ultimi mesi hanno segnalato la stessa cosa, andando ad infittire il mistero.

Subito gli investigatori del mistero sui social si sono sbizzariti sulla ricerca delle cause elaborando teorie che vanno da uno scherzo come quello di un passeggero che ha trascinato il microfono dell'equipaggio nella toilette all'ipotesi più nefasta di un'intrusione nei sistemi di bordo. La compagnia attraverso la sua portavoce Sarah Jantz ha emanato un comunicato, dicendo che i sistemi di interfono sugli aerei sono cablati senza alcun accesso esterno o componente WiFi.

Audio Gallery



I più letti della settimana: