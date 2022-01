CURIOSITÀ Voi preparate il the, che i biscotti li mette la Regina Elisabetta A Natale non li fa mai mancare ai suoi cari sono i famosi "biscotti di pan di zenzero" di sua Maestà

Voi preparate il the, che i biscotti li mette la Regina Elisabetta.

Le feste di Natale, si sa, toccano il cuore di tutti e le nonne si chiudono nelle cucine che diventano i loro regni dai quali sfornano tante cose buone. Tra le tante regine dalla cucina ce ne una che Regina lo è per davvero ed è, Sua Maestà Reagina Elisabetta d'Inghilterra. La sua specialità? I biscotti! E quindi a Natale a Buckingham Palace scatta puntuale l'ora dei biscotti! E quali sono quelli preferiti da Sua Maestà se non quelli con pan di zenzero. Sono straconosciuti anche grazie alla famosa storia del Gingerbread Man.

Secondo la leggenda, gli omini di pan di zenzero sono stati visti per la prima volta sui tavoli delle cene formali della Regina Elisabetta I per rappresentare le persone alla sua corte. Ora come si fa a non immaginare una scena natalizia anche nelle austere satnze del palazzo più famoso del mondo con i principini bianchi di farina e con le manine in pasta insieme alla nonna Elisabetta, che tra una risata e l'altra preparano i dolcetti già pensando a quando li potranno assaggiare. Come tutte...o quasi tutte le ricette delle nonne sono facili da realizzare e potrebbero essere perfetti come regalo di Natale, magari quelli dell'ultimo minuto. Ma anche utilizzati come riempitivo per la calza. Bene allora ecco la ricetta che i pasticceri reali hanno condiviso con noi tutti che non viviamo a corte.

Ricetta per 10 biscotti (diametro 50 mm)

Ingredienti: 200 grammi di farina autolievitante 1 cucchiaino di zenzero in polvere 1 cucchiaino di spezie miste 100 grammi di burro non salato 75 grammi di zucchero di canna 25 grammi di zucchero semolato per spolverare 45 grammi di latte Glassa per decorare

Setacciare la farina e le spezie, aggiungere il burro a dadini e la mollica insieme con la punta delle dita. Aggiungere il latte per formare una pasta. Avvolgere nella pellicola e lasciar riposare per minimo 2 ore (meglio lasciarlo tutta la notte) Preriscaldare il forno a 180° Stendere la pasta con uno spessore di circa 3 mm, ritagliare delle forme e adagiarle su carta da forno o su un tappetino di silicone cospargendole con un po' di zucchero semolato prima di infornare a 180° fino a quando non si sarà solidificato. Lasciar raffreddare completamente su una gratella prima di glassare con il design preferito.

Al the abbiamo detto ci pensate voi......giusto?





