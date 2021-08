CURIOSITÀ Volare sulla tangenziale In arrivo la macchina pronta a volare

Volare sulla tangenziale.

Poter sorvolare il traffico delle trasferte tra casa e il posto di lavoro o viceversa, poter “sorvolare” che rallenta il vostro percorso quotidiano perché amante dei limiti di velocità a ribasso. Evitare di trasformarsi in licantropi ogni volta che saliamo in macchina inveendo contro tutto e tutti. Potrebbe essere un sogno che presto potrebbe diventare realtà a patto che il vostro conto corrente bancario sia di quelli “super ”nonostante ancora il prezzo non sia noto.





Al momento c'è una vettura in test che si trasforma in aereo in poco piu' di due minuti come l'Aston Martin di 007 che da sottomarino poteva trasformarsi in velivolo. Un professore slovacco che si chiama Stefan Klein, ha messo a punto il prototipo di un'auto che si trasforma si chiama AirCar Prototype 1 ed è un veicolo ibrido con un motore alimentato a benzina in grado di volare per mille chilometri a un'altezza di 2500 metri. L'investimento è costato 2 milioni di euro, il primo volo sperimentale è stato di 35 minuti tra gli aeroporti di Nitra e Bratislava, in Slovacchia. La vettura non è ancora in commercio.



