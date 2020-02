Volo Londra-New York da record: 4 ore e 56 minuti!

Chi non vorrebbe percorrere nel più breve tempo possibile la distanza Londra -New York? Solitamente il tempo medio di percorrenza di questa tratta è stimato in 6 ore e 45 minuti. Quello che invece è accaduto durante un volo di linea della British Airways ha dell'incredibile: i passeggeri si sono ritrovati dall'aeroporto JFK a quello di Heatrow in 4 ore e 56 minuti. Un record assoluto considerando che si tratta di un Boeing 747 e che ha impiegato meno di 5 ore, arrivando a destinazione due ore prima del previsto.

Tutto questo è accaduto perchè era in atto la tempesta Ciara, una perturbazione accompagnata da venti fortissimi che soffiavano sull'Atlantico e toccavano punte di 418 km orari. Questo significa che i due piloti hanno deciso di cavalcare il flusso dei venti, il cosiddetto jet stream che ha portato il velivolo a raggiungere una velocità di 1.327 Km/h ad un'altitudine di 11 mila metri.