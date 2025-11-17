CURIOSITÀ Vuoi diventare un elfo di Babbo Natale? In Finlandia stanno reclutando elfi a sostegno di Babbo Natale con contratti per tutta la stagione

Vuoi diventare un elfo di Babbo Natale?.

Se sognate di fare l’elfo di Natale sappiate che la Finlandia, dove sorge il famoso Santa Claus Village, ogni anno cerca aiutanti per Babbo Natale.

Per le candidature sono necessari dei requisiti precisi: avere esperienze nel mondo della recitazione, del canto e del ballo; competenze nell’accoglienza e nella ristorazione.

Non solo, serve anche una buona conoscenza nei trucchi e una predisposizione a trascorrere del tempo con i bambini. I tanti annunci di lavoro che il Paese di Babbo Natale offre comprendono vitto e alloggio per una intera stagione.

Il costume da elfo viene fornito dalle varie catene commerciali che richiedono questa figura professionale, tutto il resto invece è a carico dell’aspirante aiutante di Santa Claus.

In inverno bisogna considerare che le temperature possono toccare i - 30°, l’abbigliamento dunque deve essere adeguato. Le opportunità migliori e più suggestive per il ruolo da elfo sono quelle offerte dal Tonttula Elämyskylä, l’originale villaggio degli elfi finlandese del Santa Claus Village.

Poi ci sono dalle grandi catene di accoglienza e organizzazione viaggi come Lapland Hotels, Santa’s Finland e Airbnb. Sugli appositi siti web, a partire dal mese di marzo, è possibile inviare il proprio curriculum.

