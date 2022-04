CURIOSITÀ Vuoi mantenerti in forma? Cammina come un granchio Tra gli esercizi da praticare a corpo libero c'è una salutare:"Crab Walk", che permette di tonificare diversi gruppi muscolari e farci assumere una postura corretta.

Tra quelle che sono le nuove tendenze per la salute del nostro corpo c’è un inedito esercizio per allenare i diversi gruppi muscolari, il crab walk o camminata del granchio. Attenzione! perché sembra un esercizio semplice (come indicato da greenme), ma nella realtà, se praticato per uno o due minuti, è sorprendentemente impegnativo. E’ adatto ai principianti, intermedi e avanzati, e permette di lavorare su braccia, spalle, muscoli posteriori della coscia, quadricipiti e glutei. Per eseguirlo non si ha bisogno di alcuna attrezzatura specifica, si può fare ovunque perché basta avere un po’ di spazio per muoversi liberamente e il gioco è fatto.

Esercizi a corpo libero in stile animale come il Crab Walk forniscono un allenamento per tutto il corpo senza rivali, migliorando la forza articolare, la stabilità, la forza del core e la potenza. La camminata del granchio è particolarmente utile per i corridori e i ciclisti, che hanno bisogno di mantenere il loro corpo ben allineato durante l’allenamento. Migliora la flessibilità complessiva, la coordinazione la destrezza. Eseguire il crab walk permette di allenare diversi gruppi muscolari contemporaneamente e, in più, dopo un po’ si può notare un miglioramento anche nella postura.

Insomma se vuoi mantenerti in forma cammina come un granchio.



