CURIOSITÀ Vuole il nome di suo figlio sul braccio...il tatuatore sbaglia a scriverlo La donna inviperita realizza un video che mette sui social, nel giro di poco le risponde il popolo della rete

E' una moda che ha preso piede tra le giovani mamme quella di farsi tatuare il nome del figlio o della figlia addosso. E la Mamma di Michael era tutta contenta di essersi tatuata il nome del figlio sul braccio. Orgogliosa come solo un genitore può essere torna a casa e si è mette davanti allo specchio con l'immancabile cellulare pronto a immortalare il tatuaggio in bella mostra.

Posa sicura, decisa, sorriso che lascia trapelare soddisfazione misto a orgoglio e si scatta....ma c’è qualcosa in quella scritta che non le torna. Analizzandola meglio infatti nota che invece di aver scritto Michael, il nome del figlio, il tatuatore ha inciso Micheal. Cioè ha invertito la lettera "a" con la lettera "e". La donna fuori dalle grazie, non scatta più la foto ma fa un video che posta subito dopo su TikTok per denunciare l’accaduto.

Manco a dirlo il video diventa virale sui social, sollevando non pochi suggerimenti ironici come quello di cambiare il nome alla figlia. Ma anche consigli più o meno legati alla realtà come quello di farlo coprire e fare riscrivere il nome corretto, ovviamente gratis.

E cambiare tatuatore glielo avranno suggerito?





