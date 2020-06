TELEVISIONE Wanda Nara: non chiamatela wag Moglie e agente di Mauro Icardi, è un nuovo progetto la sua vita diventa una serie tv

Wanda Nara: non chiamatela wag.

Wanda Nara moglie e agente di Mauro Icardi, ha da subito fatto capire che il ruolo di Wag di turno ospite alle varie trasmissioni sportive non faceva per lei. Il suo aspetto di bellissima non deve distogliere l'attenzione dal fatto che oltre c'è un imprenditrice con tanto di attributi. Procuratrice sportiva, showgirl della tv italiana e moglie di Mauro Icardi, che di mestiere fa il calciatore venedogli anche piuttosto bene, ha accettato che la sua vita diventi una serie televisiva. E Wanda da consumata manager ha subito calato l'asso senza per questo rivelare più del dovuto, ma quanto serve,«Ci saranno molti dettagli piccanti».





La sua vita "pubblica" ha inizio in Argentina dove nel 2008 sposa Maxi López anche lui di professione calciatore e compagno di squadra alla Sampdoria dello stesso Icardi, prima che il calciatore passasse all'Inter. Di materiale indubbiamente per una serie tv ce n'è in abbondanza, e a testimoniare questo basta la presenza dei due colossi che si contendono l'esclusiva. Da una parte Netflix e dall'altra HBO. A dare la notizia è la stessa Nara attraverso un'intervista che ha rilasciato alla rivista argentina Gente dove ha detto: «Sto pensando a come strutturare la storia. Se volessi iniziare dalla mia infanzia, la serie sarebbe davvero lunga e dovrebbe esserci un’altra pandemia per vederla tutta – ha dichiarato con la sua abituale ironia – Ci sarebbero molti capitoli e molti personaggi.





Questa settimana dovremmo iniziare a scriverla, sarà un ottimo lavoro». Su di lei spesso si è fatto l'errore di presupporre di sapere tutto, tanto che la sua vita, o almeno così come è stata percepita finora, sembra già una soap opera, a partire dalla sua presunta love-story con Maradona ai tempi in cui lavorava nella televisione argentina, poi il matrimonio con il calciatore Maxi Lopez e il divorzio complicato che ne è seguito, infine l’amore con Maurito Icardi, di cui è anche agente, i cinque figli (tre da Lopez e due da Icardi), la sua presenza in vari programmi tv in Italia, i tweet, i post rilanciatissimi su Instagram, le tensioni con i dirigenti dell’Inter sulla negoziazione del contratto, il trasferimento a Parigi, insomma, chi più ne ha, più ne metta. Anche lei stessa lo spesso detto nelle interviste «Molte persone pensano di sapere tutto di me, ma giuro che molti dettagli piccanti non sono mai stati pubblicati.







Ora a chi sarà affidata la parte della protagonista, la stessa Wanda ha detto di non immaginare chi sarà l'attrice che prenderà le sue fattezze, ma siamo sicuri di una cosa, anche in quello Wanda Nara vorrà dire la sua...e che sia "l'ultima parola" come si compete ad una donna come lei.

A noi non resta che attendere l'evolversi della vicenda.....

















I più letti della settimana: