"Washington" è una canzone che in apparenza sembra donare spensieratezza grazie al suo ritmo, ma con un testo che racconta una storia ed uno spaccato di vita drammatica. Un contrasto ricercato da Lucio Dalla per descrivere la schiacciante logica del capitalismo e del consumismo dell'epoca. Un altro aspetto particolare riguarda l'inserimento in chiusura di "Ciao Pippo!"... Cosa significa? Scopri tutto nel nostro reloaded!