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Wedding Machine

Installata a Roma nella zona di Ponte Milvio permette di essere sposati da un avatar

22 giu 2026
Immagine dal sito del Fatto Quotidiano
Immagine dal sito del Fatto Quotidiano

A Roma è arrivata la Wedding Machine, di cosa si tratta? Di un totem interattivo installato per consentire alle coppie di celebrare un matrimonio puramente simbolico nello stile delle cappelle rapide di Las Vegas.

L’iniziativa, ripresa da diverse testate, è diventata rapidamente un fenomeno virale. Dove si trova? La Wedding Machine è stata collocata a nord della capitale all’interno del Love Bar, nella storica zona di Ponte Milvio, un luogo iconico già famoso per i lucchetti degli innamorati.

Il costo dell’esperienza ha una tariffa fissa di 15 euro. Il finto rito, perché di questo si tratta, si realizza in soli tre minuti. Come funziona? La coppia si posiziona davanti allo schermo, scrive i propri nomi e avvia la procedura guidata.

A unire in matrimonio gli sposi sarà un avatar digitale che porrà le classiche domande. Scambiate le promesse, alla fine del pagamento elettronico, il totem eroga due anelli regolabili e stampa un certificato di matrimonio personalizzato come ricordo dell’esperienza, che non ha alcun valore legale o religioso.

La Wedding Machine è pensata come una attività ludica e allo stesso tempo romantica per i fidanzati o per gli amici che vogliono divertirsi.




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