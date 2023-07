CURIOSITÀ Welcome to Mantova Il Comune di Mantova finanzierà coloro che prenderanno la loro residenza in città lavorando anche sul territorio.

Sono 150 euro al mese per un anno la cifra che il comune di Mantova mette a disposizione di chi ha un lavoro e la residenza.

L'obiettivo è aumentare i residenti della cittadina lombarda, il provvedimento è stato preso dal Sindaco Mattia Palazzi, l'età media è salita e la popolazione sta invecchiando.

I beneficiari saranno famiglie o single che vengono da fuori e intendono trasferirsi, lavorando e pagando le imposte nel comune lombardo.

L’amministrazione comunale metterà a disposizione 400 mila euro in totale suddivisi in 200 mila da settembre e altri 200 mila per il 2024. L'intento è finanziare ogni anno cento domande.

“Ci saranno tante nuove offerte di lavoro nei prossimi due anni” assicura il sindaco di Mantova in un’intervista al Corriere nella pagina milanese “Ci sono diverse aziende che stanno investendo e che si stanno insediando a Mantova, in particolare nel settore della logistica. Oltre al porto di Valdaro, stiamo assistendo alla crescita di numerose imprese che assumono giovani” spiega Palazzi. In ballo ci sono contratti a tempo indeterminato”.



