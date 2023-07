MUSICA Wham!: perchè si sono sciolti? Il documentario su Netflix

Il duo pop inglese Wham! in pochi anni raggiunge un enorme successo, tanto da esibirsi anche in Cina. Ma è proprio nel momento di maggior ascesa che avviene la separazione. Perchè? Dopo Freedom, diretto dallo stesso George Michael, è su Netflix Wham!, un documentario in cui il cantante, scomparso nel 2016, racconta le motivazioni per cui si sono sciolti. Diretto da Chris Smith, il documentario Wham!, riprende filmati d’epoca, interviste e soprattutto materiale estratto dagli archivi personali del duo. Si parte dalle origini...

