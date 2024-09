NEW PLAY "What Don't Belong To Me" Il country pop domina l'estate

"What Don't Belong To Me".

Post Malone annuncia il suo nuovo brano What Don’t Belong To Me, estratto dall'album F-1 Trillion. Il New York Times ha lodato l’album per i suoi omaggi ai classici del country e al power country degli anni ’90, oltre che per come l’artista abbia incluso racconti di ribellione con la star del bluegrass di nuova generazione Billy Strings. Il brano I Had Some Help con Morgan Wallen continua a dominare le classifiche radiofoniche e ha raggiunto il primo posto della Billboard Hot 100, rimanendo in cima alla classifica per cinque settimane consecutive.

What Don't Belong To Me è una dichiarazione d'amore senza precedenti, dove l'artista farebbe l'impossibile per la sua amata, come portarle la luna o cambiarle la vita. Il protagonista vorrebbe darle molto di più del buco che ha in petto dove batte il suo cuore, ma deve fare i conti con la realtà e col fatto di essere soltanto un uomo, piegato da tante debolezze.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: