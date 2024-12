WhatsApp dice stop

Stop a WhatsApp per decine di modelli di smartphone a partire dal 1 gennaio del 2025. Come ogni anno, la piattaforma di Meta abbandona le versioni di Android obsolete, molto vecchie e oramai prive di aggiornamenti di sicurezza.

Si tratta di telefonini con sistemi operativi non più aggiornabili e quindi inclini a problemi e bug non risolvibili. Ma non solo Android: da maggio 2025, WhatsApp non supporterà più le versioni di iOs precedenti alla 15.1, ossia i modelli di iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus.

Gli smartphone Android interessati sono stati rilasciati tra il 2012 e il 2013, con la lista che comprende Samsung (Galaxy S3, Galaxy Note II, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini), Motorola (Moto G, Droid Razr Hd, Moto E), Htc (One X, One X+, Desire 500, Desire 601), Lg (Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90) e Sony (Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V). Tutti girano con Android 5 o versioni precedenti mentre a ottobre Google ha rilasciato Android 15.