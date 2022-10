WhatsApp in down: il blocco interessa tutta l'Italia

Su Twitter migliaia di messaggi con l’hashtag #Whatsappdown. Ma cosa sta succedendo? L'applicazione ha iniziato da ieri a dare problemi e da questa mattina alle 8.30 il disservizio è diventato generale anche se ancora non si hanno notizie circa le sue dimensioni. Un down che però ha moltiplicato le segnalazioni e di cui non si conoscono le motivazioni al momento. Il blocco a quanto pare interessa anche la versione desktop, mentre tutti gli altri servizi di Meta sembrano essere perfettamente funzionanti.