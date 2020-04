WhatsApp: la funzione per aumentare i partecipanti nelle videochiamate

A breve anche su WhatsApp potrebbe essere prevista una funzione che consentirà di aumentare il numero di partecipanti nelle videochiamate. Quindi l'App di messaggistica più utilizzata al mondo si sta perfezionando per riuscire a mettere in contatto fino ad 8 utenti. Un limite che potrebbe essere superato per arrivare fino a 12.

Un'anticipazione non da poco che proviene da Webetainfo, uno dei principali punti di riferimento per ciò che attiene le novità di WhatsApp. Quindi non appena sarà disponibile questo nuovo aggiornamento, sia per iOS che per Android, si potranno effettuare videocall in maniera allargata.

Ovviamente, per poter fare la chiamata di gruppo occorrerà che tutti i partecipanti abbiano installata l'ultima versione dell'applicazione. Per il resto, basterà creare un gruppo, aggiungendo tutti contatti con i quali si vuole condividere la chiamata ed avviarla. In alternativa, si potrà andare sull'icona della cornetta e selezionare da li "nuova chiamata di gruppo".