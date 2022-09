CINEMA Whitney: Una Voce Diventata Leggenda Biopic sull’iconica interprete americana Whitney Houston

Whitney: Una Voce Diventata Leggenda.

In arrivo nelle sale americane dal 21 dicembre - "Whitney: Una Voce Diventata Leggenda" il film sull'icona della musica Whitney Houston. Sarà Naomi Ackie ad interpretare la grande artista nel biopic musicale che racconta l’incredibile vita e la carriera di una delle voci più amate di sempre. Diretto da Kasi Lemmons e scritto dal candidato al Premio Oscar® Anthony McCarten, "Whitney: Una Voce Diventata Leggenda" regalerà al pubblico un viaggio nelle emozioni e nell'energia della grande Whitney. Titolo originale del film: "I Wanna Dance With Somebody", ispirato a uno dei più grandi successi della cantante, secondo singolo estratto dall'album "Whitney" del 1987.

[Banner_Google_ADS]

Appena uscito il primo trailer, sui social in molti si sono chiesti se la voce che sentiremo sarà quella dell'artista, scomparsa nel 2012 a soli 48 anni, oppure dell'interprete britannica, classe 1992, diventata famosa per aver interpretato Anna in "Lady Macbeth", ruolo con il quale ha vinto un British Independent Film Award come miglior attrice esordiente nel 2017. A togliere a tutti noi ogni dubbio ci ha pensato proprio Clive Davis, lo storico produttore: "La voce, nelle canzoni, è solo e quella di Whitney Houston. Pensavamo che nessuno fosse in grado di catturare il suo genio vocale". A proposito di Naomi Ackie aggiunge: Siamo rimasti molto colpiti dal fatto che la personalità di Whitney sia stata compresa così bene".

Il biopic, approvato dagli eredi di Whitney Houston segue il percorso di “the Voice”, come fu soprannominata, dai primi successi della metà degli anni ’80, sino alla morte, senza nascondere i grandi problemi che ne oscurarono la carriera e l’esistenza: la tossicodipendenza, la bulimia e l’anoressia, la separazione burrascosa dal marito Bobby Brown e le cause legali con il padre e manager.

Il cast di include anche Stanley Tucci (Clive Davis), Ashton Sanders (Bobby Brown), Tamara Tunie (Cissy Houston), Nafessa Williams (Robyn Crawford), Clarke Peters (John Houston), Daniel Washington (Gary Houston), Bria Danielle Singleton (Bobbi Kristina), Kris Sidberry (Pat Houston), Jaison Hunter (Germaine Jackson) e JaQuan Malik Jones (Michael Houston).

Whitney: Una Voce Diventata Leggenda - Trailer Ufficiale

Whitney Houston, una delle voci più belle e potenti di sempre, da corista del New Jersey ad artista tra le più premiate di tutti i tempi con oltre 200 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, ha ereditato la passione per la musica da sua madre, nota cantante che ha accompagnato grandi artisti, tra cui Elvis Presley. All'età di 9 anni, ha cominciato a cantare per il coro della chiesa e, a soli 11 anni, è diventata solista. La sua carriera inizia nel 1981, quando firma un contratto per essere voce solista nell'album “Paul Jabara and Friends” di Paul Jabara. Dopo poco tempo arriva il successo internazionale. Nel 1985, debutta con il suo primo album intitolato “Whitney Houston“, con cui entra al numero 1 della classifica americana. Qui rimane per 14 settimane consecutive, ed entra nel Guinness dei Primati come l’album più venduto di una cantante esordiente. Un risultato dovuto alla vendita di quasi 29 milioni di copie. Successivamente, Whitney Houston pubblica il singolo “All at Once“, anche in alcuni paesi europei. Un brano presentato al Festival di Sanremo 1987. Lo stesso anno, con i singoli “Didn't We Almost Have It All”, “So Emotional” e “Where Do Broken Hearts Go” scala i vertici delle classifiche mondiali e stabilisce un record tuttora rimasto imbattuto. Il primato è quello di aver avuto sette singoli consecutivi alla n. 1 della Billboard Hot 100.

Oltre ad essere stata una talentuosa cantante, Whitney Houston è stata anche un’attrice. Il suo esordio al cinema è avvenuto nel 1992 con il film “Guardia del corpo“, in cui è stata protagonista al fianco di Kevin Costner e dove canta “I will always love you”. Altri lavori cinematografici sono “Uno sguardo dal cielo” e “Sparkle – La luce del successo”.

Il biopic "Whitney: Una Voce Diventata Leggenda" è davvero un bel regalo di Natale per tutti i suoi fans!







I più letti della settimana: