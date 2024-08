"Why Why Why" è il nuovo singolo di Shawn Mendes

Dopo due anni tormentati, il cantautore e polistrumentista Shawn Mendes torna con il brano Why Why Why, che anticipa l'album Shawn in uscita il 18 ottobre. Dopo aver condiviso con i fan il trailer di Isn’t That Enough, Shawn Mendes pubblica anche il videoclip ufficiale del singolo Why Why Why, girato nella pittoresca Hudson Valley.

Il suo ultimo album rappresenta il lavoro più intimo e onesto dell'artista, perchè tenta di guidare chi ascolta in un profondo dialogo con se stessi, attingendo da viaggi ed esperienze personali. Scritto e registrato nel corso degli ultimi due anni, il progetto è stato realizzato in diversi luoghi, tra cui Nosara, in Costa Rica, il Clubhouse Studio di Rhinebeck, NY, il Bear Creek Studio nello Stato di Washington, il Darkhorse Recordings di Nashville e l’Electric Lady di New York.

«La musica può davvero essere una medicina. Due anni fa mi sentivo come se non avessi assolutamente idea di chi fossi. Un anno fa non potevo entrare in uno studio senza cadere nel panico più totale. Essere qui adesso, con 12 bellissime canzoni finite, mi sembra un dono. Ringrazio Dio per i miei amici e la mia famiglia. La vita può essere brutale e avere un piccolo gruppo di persone di cui ti fidi profondamente è essenziale.» Ha affermato l'artista via social.

Il brano in questione fa emergere dubbi su una storia d'amore finita, spingendolo a chiedersi continuamente perchè la sua ex ragazza gli manchi così tanto... Nonostante avesse deciso lui di chiudere la relazione. Ma non è tutto, il cantante continua a interrogarsi sul perchè le pene che lo affliggono siano sempre le medesime.