Will Smith e Chris Rock: pugno o schiaffone agli Oscar?

Una notte degli Oscar decisamente movimentata e che passerà alla storia per la vicenda che ha visto coinvolti Chris Rock e Will Smith in uno scontro che ha portato l'attore a colpire il comico con un colpo non ancora ben identificato: pugno o schiaffone?

Nemmeno dal video la dinamica appare chiara, ma quel che è certo è che si tratta di una reazione dovuta ad una battuta di Chris Rock a Jada Pinkett-Smith, moglie di Will.









La battuta è stata del tutto infelice perchè infieriva sul fatto che la donna avesse la testa rasata a causa dell'alopecia e ironizzava sulla possibilità che l'attrice avesse intenzione di prendere parte al sequel di "Soldato Jane".

A questo punto Will Smith non ha perso tempo ed ha colpito al volto Chris Rock per poi urlare tornando al suo posto: "Tieni il nome di mia moglie lontano dalla tua fottuta bocca!"

Una reazione condannata da tutto il mondo dello spettacolo e sulla quale la polizia di Los Angeles ha aperto una vera e propria indagine. Intanto in rete c'è chi difende l'attore, chi ironizza definendolo "il Principe di Sberl-Air" e chi si chiede se sia tutto vero oppure un siparietto organizzato.





Giocando a schiaffi con gli amici sono cresciuto me la sono spassata wow che fissa ogni minuto — Danilo (@Tremenoventi) March 28, 2022